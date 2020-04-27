Главная Новости Криминал и происшествия На Шевченко пьяный водитель на Opel врезался в столб (ВИДЕО)
27.04.2020  10:45   

На Шевченко пьяный водитель на Opel врезался в столб (ВИДЕО)

Авария произошла 27 апреля около четырех часов утра на улице Шевченко, 315.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Opel не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

К счастью, в результате ДТП никто нe пострадал.

Во время оформлeния ДТП патрульные обнаружили у водителя Opel признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,00 промилле.

На нарушителя патрульные составили три административных протокола по ст.124 КУоАП, ч. 1 ст. 126 и ст.130 КУоАП. Составленные материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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