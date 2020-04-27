На Шевченко пьяный водитель на Opel врезался в столб (ВИДЕО)

Авария произошла 27 апреля около четырех часов утра на улице Шевченко, 315.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Opel не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
К счастью, в результате ДТП никто нe пострадал.
Во время оформлeния ДТП патрульные обнаружили у водителя Opel признаки алкогольного опьянения.
Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,00 промилле.
На нарушителя патрульные составили три административных протокола по ст.124 КУоАП, ч. 1 ст. 126 и ст.130 КУоАП. Составленные материалы передадут в суд.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
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