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27.04.2020  10:17   

Сгорел в собственной постели: в доме под Харьковом найдено тело мужчины (ФОТО)

На пожаре погиб 76-летний мужчина.


// ГСЧС

26 апреля примерно в девять часов утра в селе Липковатовка Нововодолажского района, в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого найдено тело владельца домовладения, мужчины 1944р.н.

Пожар ликвидирован сыном владельца, сообщили в службе спасения 101.

В результате пожара: горели домашние вещи, кровать, пол на площади 5 м.кв.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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