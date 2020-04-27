Сгорел в собственной постели: в доме под Харьковом найдено тело мужчины (ФОТО)

На пожаре погиб 76-летний мужчина.
26 апреля примерно в девять часов утра в селе Липковатовка Нововодолажского района, в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого найдено тело владельца домовладения, мужчины 1944р.н.
Пожар ликвидирован сыном владельца, сообщили в службе спасения 101.
В результате пожара: горели домашние вещи, кровать, пол на площади 5 м.кв.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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