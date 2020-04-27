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27.04.2020  09:01   

ДТП с маршруткой на Гагарина: водителей предупреждают о пробке

Авария произошла утром 27 апреля.


// Telegram

О столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Гагарина перед кругом не разминулась маршрутка с Reanault. Повреждения минимальны, а вот пробка порядочная. Имейте ввиду», – написал паблик ХС в Телеграм.

Тэги:  дтп, харьков
 
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