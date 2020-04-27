ДТП с маршруткой на Гагарина: водителей предупреждают о пробке

Авария произошла утром 27 апреля.
О столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Гагарина перед кругом не разминулась маршрутка с Reanault. Повреждения минимальны, а вот пробка порядочная. Имейте ввиду», – написал паблик ХС в Телеграм.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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