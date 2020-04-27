27.04.2020 09:27

Харьковские пограничники позаботились о легких украинцев (ФОТО)

13 тысяч пачек табачных изделий российского производства обнаружили пограничники Харьковского отряда.



// ГСПУ

Информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления оперативные сотрудники получили заранее.

Во время ее реализации на берегу реки Оскол пограничный наряд обнаружил резиновую лодку загружен 26 коробами обмотанными черной пленкой. Он находился недалеко от границы в районе села Тополи, что в Двуречанском районе. Осмотрев короба пограничники обнаружили в них 13 тысяч пачек табачных изделий с российскими акцизными марками, которые были незаконно перемещены через границу.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий недалеко от места обнаружения товара правоохранители нашли автомобиль марки «Тойота», который возможно принадлежит владельцу лодки с контрабандой.



Товар и лодку доставили в пограничное подразделение и в дальнейшем передадут сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Предварительная сумма оценки табачных изделий составляет около 300 тысяч гривен.

Мероприятия по поиску владельца и других причастных лиц продолжаются.