26.04.2020 16:14

ДТП: пожилая пара погибла, выезжая на трассу (ФОТО)

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства ДТП на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 квітня 2020 года в 12:15 у Харкові на 512 км + 500 м автодороги «Київ-Харків-Довжанський» 75-летний водитель легковушки «ВАЗ», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Audi» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка «ВАЗа».

51-летняя женщина-пассажир иномарки с травмами доставлена в харьковскую больницу.

Информация внесена в Единый реестр Индустриального отдела полиции.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварий сейчас устанавливают полицейские.