ДТП: элитная иномарка врезалась в дерево (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети,на Алекееке -ДТП.
Здесь, на Ахсарова, волитель на Lexus врезался в дерево на полном ходу.
Есть пострадавшие.
Подробностей пока нет.
День склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле. Этот факт вам просто необходимо учитывать в общении.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
26 апреля 1986 года произошла самая известная техногенная авария современности.
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