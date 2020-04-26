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26.04.2020  11:39   

ДТП: элитная иномарка врезалась в дерево (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети,на Алекееке -ДТП.

Здесь, на Ахсарова, волитель на Lexus врезался в дерево на полном ходу.

Есть пострадавшие.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в дереово, ахсарова, алескеевка
 
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