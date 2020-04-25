Чудом не загорелась свалка: любители поджигать траву устроили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории неподалеку от свалки.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Попробуйте не разбрасываться по пустякам, кулак и сосредоточившись на решении самой важной задачи.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
Праздник является логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер.
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