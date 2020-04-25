25.04.2020 18:44

Чудом не загорелась свалка: любители поджигать траву устроили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории неподалеку от свалки.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 24 апреля 202 года в 14:55 на номер «101» поступила иноформация о пожаре по адресу: Харьковская область, пгт Коломак, ул Соборная за пределами населенного пункта.

По прибытию к месту вызова районного подразделения ГСЧС было установлено, что на площади 100 кв.м. горит сухая трава, огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на свалку.

Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 16:10 и не допущено распространение огня на большую площадь.