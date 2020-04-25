Главная Новости Криминал и происшествия Чудом не загорелась свалка: любители поджигать траву устроили пожар (ФОТО)
25.04.2020  18:44   

Чудом не загорелась свалка: любители поджигать траву устроили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории неподалеку от свалки.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 24 апреля 202 года в 14:55 на номер «101» поступила иноформация о пожаре по адресу: Харьковская область, пгт Коломак, ул Соборная за пределами населенного пункта.
 
По прибытию к месту вызова районного подразделения ГСЧС было установлено, что на площади 100 кв.м.  горит сухая трава, огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на свалку.
 
Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 16:10 и не допущено распространение огня на большую площадь.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, свалка, харьков, подожгли траву
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.04 Криминал и происшествия Пожар: на Салтовке сгорел киоск Кулиничи (ВИДЕО) 24.04 Криминал и происшествия Пироманы-борцы с сухостоем едва не сожгли жилые дома в харьковском ближнем пригороде (ФОТО) 24.04 Криминал и происшествия Загрязнение воздуха в Харькове снова превысило экологические нормы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 