Главная Новости Криминал и происшествия Пожар: на Салтовке сгорел киоск Кулиничи (ВИДЕО)
25.04.2020  14:44   

Пожар: на Салтовке сгорел киоск Кулиничи (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользватели соцсети, на Салтвоке сгоред киоск Кулиничи.

ЧП случилось на улице ,Академика Павлова.

Пожарные быстро среагировали и потушили магазин, но он сильно пострадал.

Тэги:  пожар, кулиничи, харьков
 
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