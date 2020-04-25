25.04.2020 14:20

Ножом - в сердце: кровавая разборка тестя и зятя (ФОТО)

Копы расследуют обстоятельства убийства на Харьковщине.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 апреля 2020 года в полицию поступила информация об обнаружении на огороде в поселке Верхняя Озеряна тела 33-летнего молодого человека с ножевым ранение.

На место происшествия выезжал руководители Харьковского отдела полиции, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Со слов тещи погибшего, ее бывший муж и зять постоянно ссорились.

Начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко рассказал, что 33-летний мужчина пришел к своему тестю поговорить. Он хотел предупредить, чтоб тот НЕ обижала свою дочь. Между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Внезапно хозяин дома схватила кухонный нож и нанес мужчине удар в область сердца и скрылся с места происшествия. Вот полученных травм пострадавший скончался.

По указанному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишение свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Ему сообщений в подозрение в совершении преступления.