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25.04.2020  14:20   

Ножом - в сердце: кровавая разборка тестя и зятя (ФОТО)

Копы расследуют обстоятельства убийства на Харьковщине.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции,  24 апреля 2020 года  в полицию поступила информация об обнаружении на огороде в поселке Верхняя Озеряна тела 33-летнего молодого человека с ножевым ранение.
 
 На место происшествия выезжал руководители Харьковского отдела полиции, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.  Со слов тещи погибшего, ее бывший муж и зять постоянно ссорились.
 
Начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко рассказал, что 33-летний мужчина пришел к своему тестю поговорить.  Он хотел предупредить, чтоб тот НЕ обижала свою дочь.  Между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку.  Внезапно хозяин дома схватила кухонный нож и нанес мужчине удар в область сердца и скрылся с места происшествия.  Вот полученных травм пострадавший скончался.
 
 По указанному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишение свободы.  Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.  Ему сообщений в подозрение в совершении преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, преступление
 
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