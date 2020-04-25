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25.04.2020  12:57   

Поджоги травы продолжаются: потушено 28 пожаров

спасатели ликвидировали почти три десятка пожаров в природных экосистемах.


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Как сообщает ГУ ГСЧС, 24 апреля 2020 года на территории Харьковщины произошло 28 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 17 га сухой растительности.
 
Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, умноженное на опасные для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор – можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.
 
Поэтому, несмотря на угрозу возникновения возгораний во время повышения температурных показателей, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха на природе.
 
Категорически запрещается:
 
создавать свалки и сжигать отходы;
 
разводит костры в лесу и лесопосадках;
 
курит, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
 
оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
 
сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
 
позволят детям играть со спичками и зажигалками.
 
Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру «101».
 
Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожары, поджоги травы, харьков
 
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