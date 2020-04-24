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24.04.2020  19:19   

ДТП: три авто не поделили улицу (ФОТО)

Очевидцы сообщают об аварии и пробке на ХТЗ.


ДТП: три авто не поделили улицу (ФОТО)

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - ДТП.

Здесь, на улице  12 Апреля - трйоная авария.

Информации о пострадавших  нет. 

Конкретная пробка.. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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