24.04.2020 18:54

Вломился в дом с пистолетом, но пенсионерка перехитрила налетчика (ФОТО)

Полицейские поймали злоумышленника, пытавшегося ограбить пожилую женщину.



//sq.com.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 апреля 2020 года около 7:40 в Лозовской райотдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Комарова неизвестный в маске, выломав калитку, проник на территорию домовладения 65-летней женщины.

Злоумышленник зашел в дом и под угрозой пистолета, требовал у нее деньги.

Женщина попросла неизвестного подождать на улице, так как в доме находится малолетний ребенок, и позвонила в полицию.

По совершение уголовного правонарушения сотрудники полиции оперативно задержали 40-летнего жителя города Лозовая.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 186 (покушение на грабеж) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишение свободы.

В настоящее время расследование продолжается.