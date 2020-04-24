Главная Новости Криминал и происшествия Вломился в дом с пистолетом, но пенсионерка перехитрила налетчика (ФОТО)
24.04.2020  18:54   

Вломился в дом с пистолетом, но пенсионерка перехитрила налетчика (ФОТО)

Полицейские поймали злоумышленника, пытавшегося ограбить пожилую женщину.


//sq.com.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 апреля 2020 года около 7:40 в Лозовской райотдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Комарова неизвестный в маске, выломав калитку, проник на территорию домовладения 65-летней женщины. 
 
Злоумышленник зашел в дом и под угрозой пистолета, требовал у нее деньги.
 
 Женщина попросла неизвестного подождать на улице, так как в доме находится малолетний ребенок, и позвонила в полицию.
 
 По совершение уголовного правонарушения сотрудники полиции оперативно задержали 40-летнего жителя города Лозовая.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  15 ч. 3 ст.  186 (покушение на грабеж) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишение свободы. 
 
В настоящее время расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, преступление, харьков
 
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