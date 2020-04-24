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24.04.2020  17:18   

Внезапная смерть на Салтовке: информация полиции

Полиция устанавливает обстоятельства смерти пенсионера в Немышлянском районе Харькова.


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Как сообщает пресс-служба  ГУ Нацполиции, информация  о происшествии на улице Амосова поступило в полицию 24 апреля 202 года в 14:50.
 
Предварительно установлено, что 74-летнему жителю района стало плохо. 
 
Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали его смерть.
 
Тело умершего направлено в морг.
 
Информация зарегистрирована в Едином реестре Немышлянского райотдела полиции. 
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Тэги:  смерть, умер мужчина, харьков
 
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