Главная Новости Криминал и происшествия Развел заказчика на 400 тысяч: глава стройфирмы предстанет перед судом
24.04.2020  16:19   

Развел заказчика на 400 тысяч: глава стройфирмы предстанет перед судом

Правоохранители Харькова сообщили о подозрении директору одной из строительных компаний.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, злоупотребляя своим служебным положением, 39-летний руководитель ООО "Санрайз Билдинг Групп" Егений Владимрович Коломеец завысил стоимость  фактически выполненные работы и завладел деньгами заказчика.
 
Сумма причиненного ущерба составила более 390 тысяч гривен.
 
Мероприятия осуществлялись сотрудниками следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативными работниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
 
24 апреля 2020 года правоохранители сообщили директору предприятия, который фактически проживает в Киеве, о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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