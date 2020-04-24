24.04.2020 15:05

За незаконный шлагбаум харьковскому предпринимателю придется выплатить городу две трети миллиона

Владельцу предприятия, который самовольно занял земельный участок, прокуратурой сообщено о подозрении.



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По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, установлено, что владелец частного предприятия, имея право собственности на здание, самовольно занял еще и прилегающую к этому сооружению территорию - земельный участок, находящийся в коммунальной собственности.

Вокруг указанного земельного участка незаконно установлен забор и шлагбаум, чем ограничено свободное передвижение других граждан указанной территории.



По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного территориальной общине в лице Харьковского городского совета, составляет 326 тыс. Грн.



Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (315 300 грн) или арест на срок до шести месяцев. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Досудебное расследование продолжается.



Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.