За незаконный шлагбаум харьковскому предпринимателю придется выплатить городу две трети миллиона

Владельцу предприятия, который самовольно занял земельный участок, прокуратурой сообщено о подозрении.
По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, установлено, что владелец частного предприятия, имея право собственности на здание, самовольно занял еще и прилегающую к этому сооружению территорию - земельный участок, находящийся в коммунальной собственности.
Вокруг указанного земельного участка незаконно установлен забор и шлагбаум, чем ограничено свободное передвижение других граждан указанной территории.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного территориальной общине в лице Харьковского городского совета, составляет 326 тыс. Грн.
Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (315 300 грн) или арест на срок до шести месяцев. Вопрос об избрании меры пресечения решается.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
влажность:
давление:
ветер: