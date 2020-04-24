24.04.2020 14:41

На Салтовке прямо возле медкомплекса умер пожилой мужчина (ФОТО 18+)

В соцсетях разлетелись комментарии с места трагедии на улице Амосова.



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Как следует из сообщения в соцсетях, труп нашли на лавочке у дома 42 по улице Амосова. По предварительной информации, пожилому мужчине стало плохо и он присел на лавочку. Медицинский центр буквально за углом. Скорая прибыла на место, но медити только констатировали смерть прохожего.

Информация уточняется.