На Салтовке прямо возле медкомплекса умер пожилой мужчина (ФОТО 18+)

В соцсетях разлетелись комментарии с места трагедии на улице Амосова.
Как следует из сообщения в соцсетях, труп нашли на лавочке у дома 42 по улице Амосова. По предварительной информации, пожилому мужчине стало плохо и он присел на лавочку. Медицинский центр буквально за углом. Скорая прибыла на место, но медити только констатировали смерть прохожего.
Информация уточняется.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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