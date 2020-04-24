Пироманы-борцы с сухостоем едва не сожгли жилые дома в харьковском ближнем пригороде (ФОТО)

Валковский район: спасатели спасли 2 жилых дома во время пожара сухой травы.
24 апреля в 9:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Буцковка.
По прибытию к месту вызова районного подразделения ГСЧС было установлено, что на площади около 1,5 га горит сухая трава, огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на жилые дома.
Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 10:35 и не допущено распространение огня на большую площадь.
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