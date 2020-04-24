Главная Новости Криминал и происшествия Пироманы-борцы с сухостоем едва не сожгли жилые дома в харьковском ближнем пригороде (ФОТО)
24.04.2020  13:58   

Пироманы-борцы с сухостоем едва не сожгли жилые дома в харьковском ближнем пригороде (ФОТО)

Валковский район: спасатели спасли 2 жилых дома во время пожара сухой травы.


://kh.dsns.gov.ua

24 апреля в 9:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Буцковка.

По прибытию к месту вызова районного подразделения ГСЧС было установлено, что на площади около 1,5 га горит сухая трава, огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на жилые дома.

Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 10:35 и не допущено распространение огня на большую площадь.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, сухостой
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Криминал и происшествия Загрязнение воздуха в Харькове снова превысило экологические нормы 24.04 Криминал и происшествия Из-за неисправной печи дотла выгорел дом в поселке Веселом (ФОТО) 24.04 Криминал и происшествия Пожарные рассказали, как тушили бывшую кондитерскую фабрику на Конторской (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 