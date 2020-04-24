24.04.2020 13:46

Загрязнение воздуха в Харькове снова превысило экологические нормы

Пока харьковские спасатели борются с локальными очагами и самоподпалами - в соседней Полтавской области пламенем охвачены 50 га лесов и полей. Местами пламя превышает высотой четырехэтажный дом.



Пожар в Полтавской области. Скриншот

23 апреля на территории Харьковщины произошло 26 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 21 га сухой растительности.

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.

На карте видно, что к полудню нормативный уровень загрязнения воздуха (до 50 единиц) был превышен практически во всех районах города.

В то же время в четверг, 23 апреля, в Полтавской области пожар охватил в общей сложности более 50 га лесов и полей.

Об этом сообщает телеграм-канал Pavlovsky News. Как отмечается, причины пожаров пока неизвестны, хотя местные жители уверяют, что это были поджоги. По данным местных пабликов, стихия бушует вблизи города Хорол.

"Пожар под Хоролом. Или у них там на полях нефть проступает, или в Хороле вышли на новый уровень поджога сухой травы. Хороший был домик у дороги", - говорится в подписи к видео. Ожидается, что ветер может погнать гарь на Харьковщину.