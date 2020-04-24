Главная Новости Криминал и происшествия Из-за неисправной печи дотла выгорел дом в поселке Веселом (ФОТО)
24.04.2020  13:31   

Из-за неисправной печи дотла выгорел дом в поселке Веселом (ФОТО)

24 апреля в 5:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Балаклейский район, с. Веселое, ул. 8 мая, 13.


://kh.dsns.gov.ua

По прибытию к месту вызова районного подразделения ГСЧС было установлено, что горит крыша частного дома на площади 90 кв.м. Огонь стремительно распространялся и угрожал распространиться на жилой дом и еще одну хозяйственную постройку.

Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 6:35, не допустив дальнейшего распространения пламени. Окончательно огонь ликвидирован в 07:30.

Причина возникновения возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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