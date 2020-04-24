Из-за неисправной печи дотла выгорел дом в поселке Веселом (ФОТО)

24 апреля в 5:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Балаклейский район, с. Веселое, ул. 8 мая, 13.
По прибытию к месту вызова районного подразделения ГСЧС было установлено, что горит крыша частного дома на площади 90 кв.м. Огонь стремительно распространялся и угрожал распространиться на жилой дом и еще одну хозяйственную постройку.
Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 6:35, не допустив дальнейшего распространения пламени. Окончательно огонь ликвидирован в 07:30.
Причина возникновения возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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