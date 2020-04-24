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24.04.2020  13:03   

Чиновников накажут за несанкционированные свалки в харьковских пригородах (ФОТО)

В рамках акции «За чистую окружающую среду» региональная госэкоинпекция с 31 марта по 23 апреля провела внеплановые проверки органов местного самоуправления в Харьковском и Дергачевском районах.


://khark.dei.gov.ua

Во время проверок были выявлены несанкционированные свалки.

К административной ответственности привлечено 14 должностных лиц и выписаны штрафы на общую сумму 11,9 тыс. грн.

 

Источник:   Госэкоинспекция по Харьковской области
 Тэги:  свалка, экониспекция, харьков, дергачи, проверка, штраф
 
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