Чиновников накажут за несанкционированные свалки в харьковских пригородах (ФОТО)

В рамках акции «За чистую окружающую среду» региональная госэкоинпекция с 31 марта по 23 апреля провела внеплановые проверки органов местного самоуправления в Харьковском и Дергачевском районах.
Во время проверок были выявлены несанкционированные свалки.
К административной ответственности привлечено 14 должностных лиц и выписаны штрафы на общую сумму 11,9 тыс. грн.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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