Главная Новости Криминал и происшествия Ремонт моста под Харьковом: подрядчик ощутимо завысил стоимость работ
24.04.2020  11:54   

Ремонт моста под Харьковом: подрядчик ощутимо завысил стоимость работ

Директору ООО сообщено о подозрении в завладении более 693 тысяч гривен государственных средств при реконструкции моста на Харьковщине.


// Facebook

В 2015 году руководитель общества с ограниченной ответственностью, как представитель юридического лица, заключившего договор с одной из поселковых советов Харьковского района Харьковской области на выполнение работ по реконструкции моста через реку Уды в Харьковском районе области. Общая сумма договора составила около 17 млн ​​грн. Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств государственного бюджета.
 
Экспертным путем подтверждено, что работы были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных работ завышена на сумму более 693 тыс. грн.
 
Также указанным руководителем ООО внесены недостоверные сведения в акты приемки выполненных ремонтных работ с завышенными объемами фактически выполненных работ.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении руководителю ООО по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.04 Криминал и происшествия Хотел нажиться на пандемии: в суд передали дело псевдопродавца 22.04 Криминал и происшествия Нечистому на руку коммерсанту антисептики не помогли 17.04 Криминал и происшествия Дело насильника 12-летней падчерицы передано в суд
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 