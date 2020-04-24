24.04.2020 11:54

Ремонт моста под Харьковом: подрядчик ощутимо завысил стоимость работ

Директору ООО сообщено о подозрении в завладении более 693 тысяч гривен государственных средств при реконструкции моста на Харьковщине.



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В 2015 году руководитель общества с ограниченной ответственностью, как представитель юридического лица, заключившего договор с одной из поселковых советов Харьковского района Харьковской области на выполнение работ по реконструкции моста через реку Уды в Харьковском районе области. Общая сумма договора составила около 17 млн ​​грн. Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств государственного бюджета.



Экспертным путем подтверждено, что работы были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных работ завышена на сумму более 693 тыс. грн.



Также указанным руководителем ООО внесены недостоверные сведения в акты приемки выполненных ремонтных работ с завышенными объемами фактически выполненных работ.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении руководителю ООО по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.



Досудебное расследование продолжается.