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24.04.2020  10:49   

Четыре сотни опасных снарядов уничтожили на полигоне под Харьковом

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировали 383 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны


// ГСЧС

23 апреля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Работы по разминированию проводились в Чугуевском районе области и Основянском районе города.

Всего было уничтожено 383 боеприпасов, из которых 1 минометная мина, 32 артснаряда разного калибра и 350 патронов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков, взрывотехники
 
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