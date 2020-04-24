Четыре сотни опасных снарядов уничтожили на полигоне под Харьковом

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировали 383 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны
23 апреля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Работы по разминированию проводились в Чугуевском районе области и Основянском районе города.
Всего было уничтожено 383 боеприпасов, из которых 1 минометная мина, 32 артснаряда разного калибра и 350 патронов.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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