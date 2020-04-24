Пожарные рассказали, как тушили бывшую кондитерскую фабрику на Конторской (ВИДЕО, ФОТО)

Причина пожара – поджог.
Пожар в двухэтажном заброшенном здании по ул. Конторской, 29 начался днем 23 апреля.
В 16:54 сообщение о пожаре поступило на номер «101».
К месту происшествия были направлены 5 отделений на автоцистернах в составе 25 спасателей и 1 автолестница. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 150 кв.м.
Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 18:25, не допустив дальнейшего распространения пламени.
Окончательно огонь ликвидирован в 19:09.
По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне.
Паровая фабрика кондитерских и макаронных изделий была построена еще в 1889 году.
В наши дни остатки сооружения планировали превратить в открытый комплекс на берегу реки.
Согласно проекту, центральный корпус планировали использовать для публичных мероприятий, а в помещениям с первого по третий этаж разместить апартаменты, выставочный центр и офисы.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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