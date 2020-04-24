24.04.2020 10:05

Пожарные рассказали, как тушили бывшую кондитерскую фабрику на Конторской (ВИДЕО, ФОТО)

Причина пожара – поджог.



// ГСЧС

Пожар в двухэтажном заброшенном здании по ул. Конторской, 29 начался днем 23 апреля.



В 16:54 сообщение о пожаре поступило на номер «101».



К месту происшествия были направлены 5 отделений на автоцистернах в составе 25 спасателей и 1 автолестница. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 150 кв.м.



Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 18:25, не допустив дальнейшего распространения пламени.

Окончательно огонь ликвидирован в 19:09.





По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне.

Паровая фабрика кондитерских и макаронных изделий была построена еще в 1889 году.



В наши дни остатки сооружения планировали превратить в открытый комплекс на берегу реки.



Согласно проекту, центральный корпус планировали использовать для публичных мероприятий, а в помещениям с первого по третий этаж разместить апартаменты, выставочный центр и офисы.



