Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные рассказали, как тушили бывшую кондитерскую фабрику на Конторской (ВИДЕО, ФОТО)
24.04.2020  10:05   

Пожарные рассказали, как тушили бывшую кондитерскую фабрику на Конторской (ВИДЕО, ФОТО)

Причина пожара – поджог.


// ГСЧС

Пожар в двухэтажном заброшенном здании по ул. Конторской, 29 начался днем 23 апреля.

В 16:54 сообщение о пожаре поступило на номер «101».

К месту происшествия были направлены 5 отделений на автоцистернах в составе 25 спасателей и 1 автолестница. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 150 кв.м.

Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 18:25, не допустив дальнейшего распространения пламени.

Окончательно огонь ликвидирован в 19:09.



По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне.

Паровая фабрика кондитерских и макаронных изделий была построена еще в 1889 году.

В наши дни остатки сооружения планировали превратить в открытый комплекс на берегу реки.

Согласно проекту, центральный корпус планировали использовать для публичных мероприятий, а в помещениям с первого по третий этаж разместить апартаменты, выставочный центр и офисы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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