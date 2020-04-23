ДТП: дорогу не поделили две легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - ДТП.
На Перекрёстке Плиточной и Луи Пастера сталнулись два легковых авто.
Все целы никто не пострадал.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажность:
давление:
ветер: