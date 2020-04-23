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23.04.2020  19:43   

ДТП: дорогу не поделили две легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - ДТП.

На Перекрёстке Плиточной и Луи Пастера сталнулись два легковых авто.

Все целы никто не пострадал. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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