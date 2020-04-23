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23.04.2020  18:52   

Пожар на заброшенной кондитерской фабрике (ФОТО, ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют соцсети, на Конторской подожгли заброшенную кондитерскую фабрику. 

Точнее - в 6 местах.

Прибыло несколько бригад. 29 человек.

Потушили.  Сейчас тушат тлеющие балки. 

 

 

Тэги:  пожар, кондитерская фабрика, харьков
 
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