Пожар на заброшенной кондитерской фабрике (ФОТО, ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 23 апреля Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 апреля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.