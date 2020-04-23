Пожар на заброшенной кондитерской фабрике (ФОТО, ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информируют соцсети, на Конторской подожгли заброшенную кондитерскую фабрику.
Точнее - в 6 местах.
Прибыло несколько бригад. 29 человек.
Потушили. Сейчас тушат тлеющие балки.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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