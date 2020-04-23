Главная Новости Криминал и происшествия Афера с земельным участком: фермеру придется вернуть землю стоимостью в 5 миллионов
23.04.2020  16:53   

Афера с земельным участком: фермеру придется вернуть землю стоимостью в 5 миллионов

На Харьковщине у недобросовестного «фермера» требуют вернуть землю площадью 198 га.


//facebook.com
Лозовская местная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями признать незаконными и отменить приказы, признать недействительными договоры аренды земельных участков стоимостью свыше 5 млн грн и возвращение земель в собственность государства.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, житель Лозовского района под предлогом создания и ведения фермерского хозяйства получил в пользование земельные участки общей площадью 198 га. Однако, не имея намерения на ведение фермерского хозяйства, использовал земли, выделенные государством для расширения площади земель, находящихся в пользовании другого гражданина, что является нарушением требований ст. 134 Земельного кодекса Украины.
 
В связи с этим прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
 
Сейчас иск находится на рассмотрении.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.04 Криминал и происшествия Дело на миллион: незаконно присвоены участки леса 22.04 Криминал и происшествия Обокрал на 7 миллионов: чиновника подозревают в преступлении (ФОТО) 21.04 Криминал и происшествия Дельцам придется вернуть участок стоимость 8 миллионов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 