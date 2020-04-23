23.04.2020 16:53

Афера с земельным участком: фермеру придется вернуть землю стоимостью в 5 миллионов

На Харьковщине у недобросовестного «фермера» требуют вернуть землю площадью 198 га.



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Лозовская местная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями признать незаконными и отменить приказы, признать недействительными договоры аренды земельных участков стоимостью свыше 5 млн грн и возвращение земель в собственность государства.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, житель Лозовского района под предлогом создания и ведения фермерского хозяйства получил в пользование земельные участки общей площадью 198 га. Однако, не имея намерения на ведение фермерского хозяйства, использовал земли, выделенные государством для расширения площади земель, находящихся в пользовании другого гражданина, что является нарушением требований ст. 134 Земельного кодекса Украины.

В связи с этим прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

Сейчас иск находится на рассмотрении.