Суд вынес приговор экс-полицейскому «закладчику»: более 6 лет за решеткой

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте наркотических средств и назначил наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации руководителя местной прокуратуры Руслана СКУРАТОВИЧ, 31-летний бывший полицейский в начале мая 2019 зарабатывал на том, что раскладывал «закладки» с наркотиками на территории Немышлянская района. Харькова, а информацию посылал покупателям через сеть интернет.
При разложении очередных наркотических посылок указанного харьковчанина задержали.
5 марта 2020 Фрунзенским районным судом г. Харькова указанного мужчины признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307 УК Украины и приговорен к 6 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.
Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажность:
давление:
ветер: