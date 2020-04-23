23.04.2020 15:19

Суд вынес приговор экс-полицейскому «закладчику»: более 6 лет за решеткой

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте наркотических средств и назначил наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.



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По информации руководителя местной прокуратуры Руслана СКУРАТОВИЧ, 31-летний бывший полицейский в начале мая 2019 зарабатывал на том, что раскладывал «закладки» с наркотиками на территории Немышлянская района. Харькова, а информацию посылал покупателям через сеть интернет.



При разложении очередных наркотических посылок указанного харьковчанина задержали.



5 марта 2020 Фрунзенским районным судом г. Харькова указанного мужчины признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307 УК Украины и приговорен к 6 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.



Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.