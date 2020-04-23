23.04.2020 14:05

Дело на миллион: незаконно присвоены участки леса

Прокуратура требует возврата в собственность государства почти четыре гектара леса.



//amp.politeka.net

Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский районный суд Харьковской области 2 исковых заявления в интересах государства в лице ГП «Октябрьское лесное хозяйство» Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства до физических лиц об отмене распоряжений Харьковской районной государственной администрации и возврат 2-х земельных участков стоимостью 466 тыс. грн и свыше 432 тыс. грн соответственно в постоянное пользование ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, установлено, что из постоянного пользования ГП «Октябрьское лесное хозяйство», без его согласия, выбыли 2 земельных участка с лесными насаждениями на территории Вільхівської сельского совета Харьковского района общей площадью 2 га и 1,8 га соответственно. Указанные земельные участки распоряжениями Харьковской районной государственной администрации были переданы безвозмездно в частную собственность физических лиц для ведения личного крестьянского хозяйства.

С целью возвращения в собственность государства указанных земель местная прокуратура и обратилась в суд.