23.04.2020 12:47

Юный любовник и его дама «бальзаковского» возраста напали на полицию, разрушавшую их «адюлтер»

26-летний мужчина и 47-летняя женщина не подчинились законным требованиям полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.



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В ходе досудебного расследования установлено, что 26 января в службу "102" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на территории Основянского района неизвестные нарушают общественный порядок.

На месте происшествия экипаж патрульной полиции установил, что компания знакомых употребляла алкоголь. Во время застолья один из мужчин устроил драку. По требованию полицейских прекратить противоправные действия в отношении присутствующих в квартире лиц, 26-летний гражданин начал себя агрессивно вести, нецензурно выражался и нанес телесные повреждения полицейскому. 47-летняя приятельница злоумышленника также начала сопротивлялась законным требованиям правоохранителей, ударила сотрудника полиции и высказывалась ненормативной лексикой.

18 апреля следователи Основянского отдела полиции сообщили нарушителям о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет тюремного заключения.