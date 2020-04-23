Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские составили 705 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина
23.04.2020  11:50   

Полицейские составили 705 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

Большинство административных протоколов составлено в отношении лиц, вернувшихся в страну и отказались от обсервации. Также обнаружен продавец, торговавший без маски, а также магазин, работавший вопреки запрету.


// Нацполиция

Всего с начала карантинных мероприятий полицейские составили 192 админпротокола в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 76 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 10 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 414 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ккранатин, нарушение, харьков, протокол, полиция, коронавирус
 
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