23.04.2020 11:50

Полицейские составили 705 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

Большинство административных протоколов составлено в отношении лиц, вернувшихся в страну и отказались от обсервации. Также обнаружен продавец, торговавший без маски, а также магазин, работавший вопреки запрету.



// Нацполиция

Всего с начала карантинных мероприятий полицейские составили 192 админпротокола в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 76 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 10 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 414 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.



Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.