23.04.2020 11:23

Прохожий под кайфом палкой отбивался от полиции (ВИДЕО)

Злоумышленником оказался 28-летний мужчина, который нелегально находился на территории Украины с 2017 года.



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Инцидент произошел днем 22 апреля на улице Дербентской.

Около половины первого дня в Шевченковский отдел полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что возле кафе находится человек без защитной маски и странно себя ведет.



К нему обратились патрульные полицейские с просьбой не нарушать общественный порядок. На замечание иностранец отреагировал агрессивно, снял верхнюю одежду, бросился на них с деревянной палкой и ударил по руке полицейского.

В результате нападения патрульный получил телесные повреждения. По предварительному диагнозу, инспектор получил гематому плечевого мышцы правой руки.



Правонарушитель задержан. Им оказался 28-летний гражданин другого государства.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



22 апреля следователем Шевченковского отдела полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сейчас 28-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



