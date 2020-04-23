Прохожий под кайфом палкой отбивался от полиции (ВИДЕО)

Злоумышленником оказался 28-летний мужчина, который нелегально находился на территории Украины с 2017 года.
Инцидент произошел днем 22 апреля на улице Дербентской.
Около половины первого дня в Шевченковский отдел полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что возле кафе находится человек без защитной маски и странно себя ведет.
К нему обратились патрульные полицейские с просьбой не нарушать общественный порядок. На замечание иностранец отреагировал агрессивно, снял верхнюю одежду, бросился на них с деревянной палкой и ударил по руке полицейского.
В результате нападения патрульный получил телесные повреждения. По предварительному диагнозу, инспектор получил гематому плечевого мышцы правой руки.
Правонарушитель задержан. Им оказался 28-летний гражданин другого государства.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
22 апреля следователем Шевченковского отдела полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сейчас 28-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажность:
давление:
ветер: