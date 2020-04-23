23.04.2020 11:19

Стукнул и уехал: полиция нашла участника ДТП

Авария произошла около шести часов вечера 22 апреля на улице Клочковской.



// Патрульная полиция

Заявитель сообщил, что водитель авто Volkswagen Passat столкнулся с его автомобилем Lexus и поехал в сторону пгт Малая Даниловка. Пострадавших в аварии не було.



В процессе отработки ориентировки в пгт Малая Даниловка патрульные остановили авто Volkswagen Passat, который по описанию полностью отвечал авто указанное в сообщении.

В процессе общения у водителя Volkswagen Passat полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения, а на автомобиле было обнаружено характерные повреждения, которые могли возникнуть в результате ДТП. От освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора Drager, а также у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.



На водителя автомобиля Volkswagen Passat были составлены административные протоколы по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств), в 122-4 КУоАП (Оставление места ДТП) и ч.1 ст. 130 КУоАП (отказ водителя от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения). Материалы в дальнейшем будут переданы в суд.