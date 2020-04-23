Один из маршрутов из Салтовки в центр заблокировало ДТП (ФОТО)

Устром 23 апреля произошла авария на улице Тюринской.
По свидетельствам очевидцев, там столкнулись легковушки.
«На Тюринской пробка из-за легкого ДТП. Имейте ввиду», – сообщили в соцсетях.
Официальная информация уточняется.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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