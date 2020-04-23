Главная Новости Криминал и происшествия Один из маршрутов из Салтовки в центр заблокировало ДТП (ФОТО)
23.04.2020  10:50   

Один из маршрутов из Салтовки в центр заблокировало ДТП (ФОТО)

Устром 23 апреля произошла авария на улице Тюринской.


// Telegram

По свидетельствам очевидцев, там столкнулись легковушки.

«На Тюринской пробка из-за легкого ДТП. Имейте ввиду», – сообщили в соцсетях.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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