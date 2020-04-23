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23.04.2020  08:32   

Поджог авто на проспекте Победы: полиция открыла уголовное дело

Проводится следствие.


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22 апреля около 3:00 в полицию поступила информация о том, что горит автомобиль «Volkswagen», припаркованный у клиники, расположенной по проспекту Победы.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа, руководство Шевченковского отдела милиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства.

Сумма причиненного материального ущерба устанавливается. Никто из граждан не пострадал.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  поджог, полиция, харьков, сгорел автомобиль, уголовное производство
 
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