Поджог авто на проспекте Победы: полиция открыла уголовное дело

Проводится следствие.
22 апреля около 3:00 в полицию поступила информация о том, что горит автомобиль «Volkswagen», припаркованный у клиники, расположенной по проспекту Победы.
По адресу выезжали следственно-оперативная группа, руководство Шевченковского отдела милиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства.
Сумма причиненного материального ущерба устанавливается. Никто из граждан не пострадал.
Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Сейчас проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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