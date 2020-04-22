22.04.2020 19:49

Истязание детей: прокуратура занялась создателями фильмов

Прокуратура начала уголовное производство относительно возможного нарушения прав детей во время съемок кинофильма.



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По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок кинофильма на территории города Харькова.

По предварительной информации, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или нравственное страдание. Кроме того, из обнародованных кадров фильма видно, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующей культ насилия и жестокости или дискриминации.

Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполіції в Харьковской области за процессуального руководства ювенальных прокуроров прокуратуры области.