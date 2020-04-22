Главная Новости Криминал и происшествия Истязание детей: прокуратура занялась создателями фильмов
22.04.2020  19:49   

Истязание детей: прокуратура занялась создателями фильмов

Прокуратура начала уголовное производство относительно возможного нарушения прав детей во время съемок кинофильма.


//facebook.com
По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок кинофильма на территории города Харькова.
 
По предварительной информации, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или нравственное страдание. Кроме того, из обнародованных кадров фильма видно, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующей культ насилия и жестокости или дискриминации.
 
Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).
 
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполіції в Харьковской области за процессуального руководства ювенальных прокуроров прокуратуры области.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  истязание детей, фильмы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.04 Криминал и происшествия Истязания детей: полиция проверят факты о съемках садистских фильмов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 