22.04.2020 17:41

ДТП: на центральной улице Харькова - одновременно две аварии (ВИДЕО)

Об авариях сообают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на одной из магистралей Харькова - два ДТП.

Аварии произошли на Полтавском шляхе.

В одной из них лековушки организовали паровозик.

Во второй - крепкий поцелуй грузовика и легковушки.