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22.04.2020  17:41   

ДТП: на центральной улице Харькова - одновременно две аварии (ВИДЕО)

Об авариях сообают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на одной из магистралей Харькова - два ДТП.

Аварии произошли на Полтавском шляхе.

В одной из них лековушки организовали паровозик.

Во второй - крепкий поцелуй грузовика и легковушки.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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