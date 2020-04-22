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22.04.2020  17:12   

Истязания детей: полиция проверят факты о съемках садистских фильмов

Информация относительно участия малолетних в съемках фильма с элементами насильственных действий была размещена в сети Интернет.


//facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполции, по выявленным публикацией прокуратурой Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкций указанных статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
 
В настоящее время материалы уголовного производства переданы следователям СУ ГУНП в Харьковской области для проведения дальнейшего досудебного расследования. Проводятся первоочередные следственные действия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  истязание детей, фильмы, харьков
 
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