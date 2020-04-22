22.04.2020 16:35

Обокрал на 7 миллионов: чиновника подозревают в преступлении (ФОТО)

Одного из руководителей государственного предприятия подозревают в хищении.



//sq.com.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении одному из руководителей государственного предприятия по факту хищения 7,4 млн гривен государственных средств, предназначенных на услуги по аренде автокранов.

В период с сентября 2018 года по февраль 2019 года директор одного из харьковских ООО организовал составление актов сдачи-принятия работ (предоставления услуг) с ложными сведениями. В документах было зазначего завышенные данные относительно фактического времени оказанных услуг автокранової техники – якобы круглосуточно. На самом же деле услуги автокранової техники давались харьковским ООО не протяжении суток, а в конкретные часы. Директор ООО, действуя по предварительному сговору с одним из руководителей филиала бурового управления «Укрбургаз» АО «Укргаздобыча, подписал указанные акты и подал их на утверждение представителям заказчика — указанному государственному предприятию.

Государственное предприятие перечислило на счет указанного ООО за услуги по аренде автокранов в объемах, которые фактически не предоставлялись. Общая сумма убытков, причиненных государству в результате преступных действий директора ООО и одного из руководителей государственного предприятия, составила 7,4 млн грн.

По информации прокурора прокуратуры Харьковской области Дениса Коновалюка, сейчас одному из руководителей филиала бурового управления «Укрбургаз» АО «Укргаздобыча» инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных чч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном и особо крупном размере путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Указанное уголовное производство расследует следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.