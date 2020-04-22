22.04.2020 15:58
Ограбление у киоска: вырвал сумку с деньгами и убежал (ФОТО)
Благодаря видеокамерам копы поймали грабителя.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, с соответствующим заявлением в Первомайский отдел полиции обратилась 42-летняя местная жительница.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В течение часа работники полиции установили местонахождение злоумышленника в одном из микрорайонов города.
Как оказалось, в тот день мужчина подождал, пока потерпевшая выйдет из киоска, после чего похитил ее сумку.
Гражданин раскаялся в содеянного.
Вещественные доказательства изъяты и возвращены заявительницей.
Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.185 (кража) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Сейчас правонарушителей сообщений в подозрение в совершении преступления.
Досудебное расследование продолжается.