Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление у киоска: вырвал сумку с деньгами и убежал (ФОТО)
22.04.2020  15:58   

Ограбление у киоска: вырвал сумку с деньгами и убежал (ФОТО)

Благодаря видеокамерам копы поймали грабителя.


//facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, с соответствующим заявлением в Первомайский отдел полиции обратилась 42-летняя местная жительница.
 
На место выезжала следственно-оперативная группа.  Полицейские опросили заявителя и свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.  В течение часа работники полиции установили местонахождение злоумышленника в одном из микрорайонов города.
 
 Как оказалось, в тот день мужчина подождал, пока потерпевшая выйдет из киоска, после чего похитил ее сумку.
 
 Гражданин раскаялся в содеянного.
 
 Вещественные доказательства изъяты и возвращены заявительницей.
 
 Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.185 (кража) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.  Сейчас правонарушителей сообщений в подозрение в совершении преступления.
 
 Досудебное расследование продолжается.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбой, харьков, первомайск, ограбили женщину, выхватил сумку
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.04 Криминал и происшествия Пьяный грабеж: избили, ограбили и сбежали в лес 21.04 Криминал и происшествия Злоумышленники завладели барсеткой запоздалого прохожего с 40 000 грн. и кредитными карточками 15.04 Криминал и происшествия Обчищали дома под Харьковом: воришки пойманы копами (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 