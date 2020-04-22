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22.04.2020  14:47   

Пожар в Дафи потушен – ГСЧС (ФОТО)

Пожар в торгово-развлекательном центре тушили 13 отделений спасателей.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре «Дафи», что на ул. Героев Труда, 9, поступило в Службу спасения «101» поступило 22 апреля в 12:15.

Учитывая особую потенциальную пожарную опасность данного объекта, где постоянно находится большое скопление людей, к месту происшествия сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения по третьему (повышенныму) номеру вызова. Всего на пожар прибыли 8 оперативных отделений на автоцистернах, 2 автолестницы и 3 единицы специальной вспомогательной техники.

На момент прибытия наблюдалось сильное задымление на пятом (техническом) этаже, где располагается кинотеатр. В связи с карантинными ограничениями на территории страны кинотеатр не работал, но там находился его обслуживающий персонал.

С целью проведения разведки пожара и эвакуации людей, руководитель тушения пожара организовал 3 звена газодымозащитной службы. В ходе разведки спасатели вывели по пожарной лестнице на свежий воздух из опасной задымленной зоны 15 человек. Далее выяснилось, что очаг пожара находится в помещении киноаппаратной, где горели бумажные ящики и другая бумажная тара на площади 10 кв.м.

Пожарные локализовали пожар уже в 12:36 и ликвидировали ее в 13:17. Погибших и пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дафи, харьков
 
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