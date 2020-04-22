22.04.2020 14:32

Хотел нажиться на пандемии: в суд передали дело псевдопродавца

Харьковской местной прокуратурой № 5 направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя. Харькова по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).



// khar.gp.gov.ua

В середине марта текущего года харьковчанин разместил объявления на интернет-сайтах о продаже медицинских масок и антисептиков, пользуясь повышенным спросом на указанные товары.



Потенциальных покупателей, которые откликнулись на объявление, мужчина уверял, что отправит товар, но только при условии полного перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета. После проведения платежа дальнейшее общение прекращалось, а ни один товар не пересылался.



В ходе досудебного расследования установлено место проживания и полные анкетные данные псевдопродавця. Проведены обыски, в ходе которого изъяты технику, с помощью которой осуществлялись мошеннические действия, а также банковские карты, на которые потерпевшие перечисляли деньги.



На банковских счетах выявлено 24 тыс. грн, вероятно полученных от обманутых покупателей.



Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.