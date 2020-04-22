22.04.2020 13:30

Девушка пришла в гости и выбросилась из окна

Инцидент произошел утром 22 апреля на улице Морозова.



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В 11:36 от прохожего в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома на улице Морозова, 32 упала женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась.



Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции сейчас находится на месте происшествия.



Предварительно установлено, что женщина пришла в гости к своему знакомому. Через некоторое время она ему сказала, что идет домой. Но вместо этого поднялась на 13-й этаж и прыгнула из окна подъезда.



Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.