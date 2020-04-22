Девушка пришла в гости и выбросилась из окна

Инцидент произошел утром 22 апреля на улице Морозова.
В 11:36 от прохожего в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома на улице Морозова, 32 упала женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции сейчас находится на месте происшествия.
Предварительно установлено, что женщина пришла в гости к своему знакомому. Через некоторое время она ему сказала, что идет домой. Но вместо этого поднялась на 13-й этаж и прыгнула из окна подъезда.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
влажность:
давление:
ветер: