22.04.2020 13:24

В Дафи загорелась крыша кинотеатра: пожар 3-го уровня сложности (ФОТО, ВИДЕО)

Днем 22 апреля в ТРЦ «Дави» по улице Героев Труда произошел пожар.



// Telegram

В соцсетях появилась информация, что горит крыша кинотеатра «Мультиплекс».

Помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин подтвердил информацию о пожаре, отметив, что вызов в Службу спасения поступил в 12:21.

На место были направлены десять отделений спасателей: 7 - на автоцистернах, 2 - на автолестницах и 1 отделение газодымозащитной службы.

Установлено, что произошло задымление в кинопроекционной комнате. Из здания было эвакуировано 15 человек.

В 12:37 пожар был локализован.