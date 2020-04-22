В Дафи загорелась крыша кинотеатра: пожар 3-го уровня сложности (ФОТО, ВИДЕО)

Днем 22 апреля в ТРЦ «Дави» по улице Героев Труда произошел пожар.
В соцсетях появилась информация, что горит крыша кинотеатра «Мультиплекс».
Помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин подтвердил информацию о пожаре, отметив, что вызов в Службу спасения поступил в 12:21.
На место были направлены десять отделений спасателей: 7 - на автоцистернах, 2 - на автолестницах и 1 отделение газодымозащитной службы.
Установлено, что произошло задымление в кинопроекционной комнате. Из здания было эвакуировано 15 человек.
В 12:37 пожар был локализован.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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