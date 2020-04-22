Главная Новости Криминал и происшествия В Дафи загорелась крыша кинотеатра: пожар 3-го уровня сложности (ФОТО, ВИДЕО)
22.04.2020  13:24   

В Дафи загорелась крыша кинотеатра: пожар 3-го уровня сложности (ФОТО, ВИДЕО)

Днем 22 апреля в ТРЦ «Дави» по улице Героев Труда произошел пожар.


// Telegram

В соцсетях появилась информация, что горит крыша кинотеатра «Мультиплекс».

Помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин подтвердил информацию о пожаре, отметив, что вызов в Службу спасения поступил в 12:21.

На место были направлены десять отделений спасателей: 7 - на автоцистернах, 2 - на автолестницах и 1 отделение газодымозащитной службы.

Установлено, что произошло задымление в кинопроекционной комнате. Из здания было эвакуировано 15 человек.

В 12:37 пожар был локализован.

 

Тэги:  пожар, дафи, харьков
 
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