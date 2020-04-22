Нечистому на руку коммерсанту антисептики не помогли

Псевдопродавец защитных масок и антисептиков, который пытался нажиться на пандемии коронавируса, предстанет перед судом
Харьковской местной прокуратурой № 5 направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя. Харькова по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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