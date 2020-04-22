Главная Новости Криминал и происшествия Возле остановки общественного транспорта на проспекте Гагарина сбили женщину (ФОТО)
22.04.2020  12:02   

Возле остановки общественного транспорта на проспекте Гагарина сбили женщину (ФОТО)

На месте ДТП находится скорая помощь.


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ДТП произошло утром 22 апреля  на проспекте Гагарина 368. 

На кадрах с места событий видно, что пострадавшая лежит на асфальте, рядом стоит автомобиль Daewoo Lanos. По всей дороге рассыпаны фрукты.

По словам очевидцев, женщина жива, ее забрала скорая.

Официальная информация уточняется.

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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