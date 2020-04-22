Возле остановки общественного транспорта на проспекте Гагарина сбили женщину (ФОТО)

На месте ДТП находится скорая помощь.
ДТП произошло утром 22 апреля на проспекте Гагарина 368.
На кадрах с места событий видно, что пострадавшая лежит на асфальте, рядом стоит автомобиль Daewoo Lanos. По всей дороге рассыпаны фрукты.
По словам очевидцев, женщина жива, ее забрала скорая.
Официальная информация уточняется.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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