21.04.2020 18:29

Пьяный грабеж: избили, ограбили и сбежали в лес

Полицейские задержали рецидивистов, которые ограбили жителя Харьковщины.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 апреля 2020 года житель Чугуева распивал алкоголь с двумя малознакомыми мужчинами.

Во время употребления спиртного между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленники избили потерпевшего кулаками по голове.

После этого они сорвали с плеча мужчины барсетку, в которой находились 1200 гривен и документы, и побежали в сторону леса.

В тот же день в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники Чугуевского отдела полиции обнаружили правонарушителей.

Ими оказались 35 и 28-летние мужчины, ранее судимые за кражи.

Вещественные доказательства в настоящее время изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.