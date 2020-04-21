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21.04.2020  18:29   

Пьяный грабеж: избили, ограбили и сбежали в лес

Полицейские задержали рецидивистов, которые ограбили жителя Харьковщины.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 апреля 2020 года  житель Чугуева распивал алкоголь с двумя малознакомыми мужчинами.
 
Во время употребления спиртного между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленники избили потерпевшего кулаками по голове.
 
После этого они сорвали с плеча мужчины барсетку, в которой находились 1200 гривен и документы, и побежали в сторону леса.
 
В тот же день в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники Чугуевского отдела полиции обнаружили правонарушителей.
 
Ими оказались 35 и 28-летние мужчины, ранее судимые за кражи.
 
Вещественные доказательства в настоящее время изъяты и возвращены владельцу.
 
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, избили мужчину, харьков
 
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