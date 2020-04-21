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21.04.2020  15:14   

Трагедия на рынке: амнистия отменена

Из-за падения крана погибли три человека, а шесть - травмировано.


//city.kharkov.ua
Харьковский апелляционный суд вынес новое решение по делу о падении башенного крана на Алексеевке, унесшего жизни трех человек.
 
Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
 
Напомним, трагедия произошла в мае 2014 года.
 
Башенный кран из-за сильного порыва ветра поехал по рельсовым путям, а затем упал на территории Алексеевского рынка.
 
Позднее выяснилось, что он не был надлежащим образом закреплен. В результате ЧП 19-летняя студентка погибла на месте, а женщины 1963 и 1967 годов рождения скончались в больнице. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести.
 
Ответственным за техническое состояние крана и соблюдение производственных процессов был начальник участка ЗАО "Куряжский домостроительный комплекс".
 
Суд первой инстанции приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы, но освободил по амнистии.
 
Прокурор не согласился с этим решением и подал жалобу.
 
Вторая инстанция удовлетворила требования обвинителя.
 
Уроженца Донецкой области приговорили к 2,5 годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
 
Ему также запретили в течение 12 месяцев занимать ответственные должности в строительной сфере.
 
На данный момент идет время полачи аппеляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  чп, смерть, харьков, рынок, упал кран, погибли три человека
 
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