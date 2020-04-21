21.04.2020 15:14

Трагедия на рынке: амнистия отменена

Из-за падения крана погибли три человека, а шесть - травмировано.



//city.kharkov.ua

Харьковский апелляционный суд вынес новое решение по делу о падении башенного крана на Алексеевке, унесшего жизни трех человек.

Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, трагедия произошла в мае 2014 года.

Башенный кран из-за сильного порыва ветра поехал по рельсовым путям, а затем упал на территории Алексеевского рынка.

Позднее выяснилось, что он не был надлежащим образом закреплен. В результате ЧП 19-летняя студентка погибла на месте, а женщины 1963 и 1967 годов рождения скончались в больнице. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

Ответственным за техническое состояние крана и соблюдение производственных процессов был начальник участка ЗАО "Куряжский домостроительный комплекс".

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы, но освободил по амнистии.

Прокурор не согласился с этим решением и подал жалобу.

Вторая инстанция удовлетворила требования обвинителя.

Уроженца Донецкой области приговорили к 2,5 годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Ему также запретили в течение 12 месяцев занимать ответственные должности в строительной сфере.

На данный момент идет время полачи аппеляции.