21.04.2020 15:01

Больше половины карантинных протоколов составлены за нарушение правил самоизоляции

На Харьковщине полицейские составили 570 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.



// Нацполиция

Большинство нарушений касалась игнорирование гражданами карантинных правил самоизоляции. В отношении лиц, вернувшихся в страну и отказались от обсервации составлены протоколы об административных правонарушениях.

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 188 админпротоколы в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 76 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 10 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 283 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.