21.04.2020 12:21

Спасатели продолжают бороться с подпалами (КАРТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ)

Самым грязным в Харькове остается воздух не возле работающих ТЭЦ а в частном секторе, где продолжают жечь мусор и листья



://kh.dsns.gov.ua

20 апреля, территории Харьковщины случилось 18 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 17 га сухой растительности.

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.