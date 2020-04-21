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21.04.2020  12:21   

Спасатели продолжают бороться с подпалами (КАРТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ)

Самым грязным в Харькове остается воздух не возле работающих ТЭЦ а в частном секторе, где продолжают жечь мусор и листья


://kh.dsns.gov.ua

20 апреля, территории Харьковщины случилось 18 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 17 га сухой растительности.

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, харьков, поджоги, экосистемы, трава, листья
 
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