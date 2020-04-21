Спасатели продолжают бороться с подпалами (КАРТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ)

Самым грязным в Харькове остается воздух не возле работающих ТЭЦ а в частном секторе, где продолжают жечь мусор и листья
20 апреля, территории Харьковщины случилось 18 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 17 га сухой растительности.
Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.
День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».
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