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21.04.2020  12:02   

Водитель с восьмикратной нормой алкоголя в крови врезался в столб

В ночь на понедельник патрульные получили сообщение о ДТП на улице Генерала Удовиченко, 123-а.


//korrespondent.net
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
 
В результате ДТП никто нe пострадал.
 
Во время оформлeния происшествия полицeйские обнаружили у водителя Audi признаки алкогольного опьянения.
Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,67 промилле.
 
На нарушителя патрульные составили два административных протокола по ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП. Его вину определит суд.
 
Всего за ночную смену патрульные вывили 25 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения
 
Тэги:  дтп, харьков, врезался в столб, пьяный водитель
 
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