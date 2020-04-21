21.04.2020 12:02

Водитель с восьмикратной нормой алкоголя в крови врезался в столб

В ночь на понедельник патрульные получили сообщение о ДТП на улице Генерала Удовиченко, 123-а.



//korrespondent.net

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП никто нe пострадал.

Во время оформлeния происшествия полицeйские обнаружили у водителя Audi признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,67 промилле.

На нарушителя патрульные составили два административных протокола по ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП. Его вину определит суд.

Всего за ночную смену патрульные вывили 25 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения